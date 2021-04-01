Только четыре команды набрали девять очков после трех матчей отбора ЧМ

Только четыре команды — Италия, Англия, Дания и Армения — набрали максимальное количество очков после трех матчей квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

В третьем матче итальянская команда одолела Литву и занимает первое место в турнирной таблице группы C. Литва (0) располагается на последней, пятой строчке. Второе место в группе занимает Швейцария (6), дальше идут Северная Ирландия (1) и Болгария (1).

Сборная Англии переиграла команду Польши и лидирует в турнирной таблице группы I. Польша (4) располагается на четвертой строчке. Второе место в группе занимает Венгрия (7), за ней идет Албания (6). На пятой позиции располагается Андорра (0), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0).

Сборная Армении одержала волевую победу над Румынией и идет первой в своей группе. На втором месте расположилась Северная Македония, третьей сенсационно идет Германия, а затем Румыния, Исландия и Лихтенштейн.

Дания, лидирующая в своей группе, сражается на групповом этапе с командами Шотландии, Израиля, Австрии, Фарерских островов и Молдавии.

Ранее сообщалось, что сборная Италии нанесла поражение команде Литвы в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.