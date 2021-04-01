Виктория Лопырева отреагировала на вылет сборной России с молодежного Евро

Известная российская модель Виктория Лопырева, которая являлась послом чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, поделилась мыслями после вылета сборной России с молодежного чемпионата мира — 2021.

На групповом этапе турнира подопечные Михаила Галактионова провели три поединка — в первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

«Чуда не случилось. Молодежная сборная России покидает Евро проиграв Дании 0:3. Остается лишь надеяться, что ребята правильно воспользуются приобретенным опытом и скоро обновят основную команду», — написала Лопырева в своем Twitter.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями о провальном выступлении молодежной сборной России на молодежном чемпионате Европы — 2021.