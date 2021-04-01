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Спортивные новости

«Манчестер Юнайтед» хочет уговорить Кавани продлить контракт

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Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено уговорить уругвайского нападающего Эдинсона Кавани продлить контракт, сообщает Daily Mail.

По информации источника, вице-президент «красных дьяволов» Эд Вудворд и новый спортивный директор Джон Мерто провели соответствующие переговоры с 34-летним уругвайским футболистом.

Нынешнее соглашение Кавани рассчитано до лета 2021 года. «Манчестер Юнайтед» намерен уговорить форварда подписать контракт еще на год.

При этом появилась информация, согласно которой уругвайским футболистом интересуется аргентинская «Бока Хуниорс». При этом отец футболиста поделился тем, что Кавани не очень комфортно в Англии.

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» из «ПСЖ» в 2020 году. За французскую команду форвард выступал с 2013 года, до этого два года он провел в Италии, защищая цвета «Наполи».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал в интервью Goal о забавной ситуации, которая произошла несколько лет назад в бытность его работы наставником норвежского «Мольде».

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