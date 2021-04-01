Защитник «Зенита» Круговой высказался о вылете сборной России с молодежного Евро

Защитник «Зенита» и молодежной сборной России Данил Круговой поделился мыслями о вылете национальной команды с молодежного чемпионата Европы — 2021.

Игрок опубликовал пост в Instagram, где написал, что часто ему задают вопросы журналисты различных изданий, и на несколько он ответит в этой публикации. В первую очередь он отметил, что не знает, по какой причине не сыграл ни в одном из трех матчей, однако отметил, что не считает, что проиграл конкуренцию.

«Да, я считаю, что у нас собралась отличная команда для решения задачи (выход из группы), но мы ее не выполнили. Я с большим уважением отношусь к любому решению тренерского штаба, под чьим руководством я играю. Никаких обид быть не может, это профессиональный спорт», — написал он.

На групповом этапе турнира подопечные Михаила Галактионова провели три поединка — в первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин объяснил неудачное выступление молодежной сборной России на чемпионате Европы — 2021, которое связано, по его мнению, с завышенными ожиданиями.