Защитник сборной Украины высказался о ничьей с Казахстаном

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов высказался о ничьей с национальной командой Казахстана в матче третьего тура квалификационного этапа чемпионата мира — 2022, передает Sports.kz.

Встреча, прошедшая в Киеве на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Роман Яремчук. У гостей мяч забил Серикжан Мужиков.

«В первом тайме нам игра давалась, забили гол. Наверное, потом не отнеслись с должной ответственностью к нашим моментам, которые создавали. Было много перспективных контратак, стопроцентных моментов, но где-то пижонство, самоуверенность сыграли с нами злую шутку», — заявил Кривцов.

После трех туров сборная Украины, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы D. Казахстан (1) располагается на последней, пятой строчке. Лидирует в группе Франция (7), третьей идет Финляндия (2). На четвертой строчке располагается Босния и Герцеговина (1).

В следующем туре Казахстан примет Украину. Встреча пройдет 1 сентября.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграла вничью с командой Казахстана в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.