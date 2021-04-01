Серхио Рамос вышел на третье место по количеству матчей за сборные

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос вышел на третье место по числу матчей за национальные команды, сравнявшись с Ахмедом Мубараком из Омана.

Футболист вышел на поле в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 против Косово. На 86-й минуте Рамос заменил Эрика Гарсию. Таким образом, за национальную испанскую команду защитник провел 180 матчей.

На второй строчке располагается Бадер аль-Мутава, сыгравший 181 матч за сборную Кувейта. Рекорд принадлежит египетскому футболисту Ахмеду Хассану (184), который завершил карьеру в 2013 году.

Матч Испании и Косово, прошедший в Севилье на стадионе «Олимпике», завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Даниэль Ольмо, Ферран Торрес и Жерар Морено. У гостей мяч забил Бесар Халими.

После трех туров сборная Испании, набрав семь очков, лидирует в турнирной таблице группы В. Косово (0) располагается на последней, пятой строчке.

Ранее сообщалось, что сборная Испании одержала победу над командой Косово в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.