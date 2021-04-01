Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

В матче четвертьфинала российский спортсмен проиграл представителю Испании Роберто Баутиста-Агуте.

Встреча, которая продолжалась 1 час 33 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 4:6, 2:6 в пользу испанского теннисиста.

За выход в финал Баутиста-Агут сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который в четвертьфинале обыграл представителя Казахстана Александра Бублика.

Стоит отметить, что другой российский теннисист Карен Хачанов выступление на турнире в Майами завершил. В матче 1/16 финала турнира он проиграл итальянцу Яннику Синнеру в трех сетах с результатом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард» и относятся к категории «Мастерс».

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами. В матче четвертого круга российский спортсмен одолел представителя США Фрэнсиса Тиафо.