Ушкина выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону

Наталья Ушкина, выступающая за республику Мордовия, выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону.

Спортсменка преодолела десятикилометровую дистанцию за 30 минут 39,1 секунды, допустив по ходу гонки один промах на четырех огневых рубежах.

Серебряную награду завоевала Лариса Куклина из Ямало-Ненецкого автономного округа, допустившая также один промах. Ее отставание от победительницы составило более восьми секунд.

Бронзовая медаль досталась Ульяна Лайшева из Удмуртской республики, проигравшая Ушкиной более 46 секунд.

В пятерку лучших попали Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Напомним, что Ушкина в следующем сезоне начнет выступать за сборную Румынии.

Чемпионат России по биатлону завершится 4 апреля эстафетными гонками у мужчин и женщин. 3 апреля пройдут масс-старты.

Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов, защищающий цвета Республики Татарстан, поделился эмоциями после победы в гонке преследования на чемпионате России по биатлону.