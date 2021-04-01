ЦСКА отметил День смеха вручением Оличу российского гражданства

Московский ЦСКА отметил День смеха вручением главному тренеру Ивице Оличу российского паспорта. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба красно-синих в Twitter.

«Ивица Олич получил российское гражданство! Главный тренер ЦСКА оформил все нужные документы в ускоренном формате как носитель русского языка и получил свой паспорт в ближайшем к ВЭБ Арене отделении УФМС.

Поздравляем, Ивица!» — гласит заявление клуба.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов подписал контракт с «Аталантой».