Биатлонист Латыпов поделился эмоциями после победы в гонке преследования

Эдуард Латыпов, защищающий цвета Республики Татарстан, поделился эмоциями после победы в гонке преследования на чемпионате России по биатлону. Его слова передает «Матч ТВ».

Дистанцию в 12,5 км спортсмен преодолел за 31 минуту 46,6 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах.



Латыпов заявил, что на трассе в Ханты-Мансийске великолепно работали лыжи.

«Обернулся на последней стрельбе? Смотрел, как стреляет Матвей Елисеев. Понял, что на последнем круге будет заруба, что будем друг друга караулить, так как третий атлет был далеко. Нужно было тактику прорабатывать.

Матвей — очень сильный спортсмен, может упереться и терпеть. На равнинных участках он очень силен. Я об этом знал и помнил. Уходя на последний круг, не думал, что будет легко», — сказал Латыпов.

Ранее Семен Сучилов объяснил свою дисквалификацию на чемпионате России по биатлону по итогам гонки преследования.