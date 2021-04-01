Цветков отказался вешать на шею медаль дисквалифицированного Сучилова

Максим Цветков отказался вешать на шею бронзовую медаль дисквалифицированного по итогам гонки преследования на чемпионате России по биатлону Семена Сучилова. О казусе во время церемонии награждения рассказал Дмитрий Губерниев.

«Максим Цветков не повесил себе на шею бронзовую медаль после дисквалификации Сучилова. Мы поздравляем Эдика, он чемпион», — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, что выиграл гонку преследования Эдуард Латыпов. Дистанцию в 12,5 км спортсмен преодолел за 31 минуту 46,6 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах.



Серебряную награду завоевал Матвей Елисеев, отставший от победителя более чем на 13 секунд.



Стоит отметить, что первые восемь биатлонистов прошли дистанцию с двумя промахами.

Ранее сообщалось, что серебряный призер чемпионата России по биатлону Наталья Ушкина со следующего сезона будет представлять Румынию.