Биатлониста Сучилова лишили бронзы в гонке преследования на чемпионате России

Биатлониста Семена Сучилова лишили бронзовой медали в гонке преследования на чемпионате России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«А у нас Сучилов дисквалифицирован. Он с патроном лишним уходил со стрельбища, что запрещено правилами. Поэтому у нас бронзовый призер в гонке преследования — Максим Цветков», — сказал Губерниев.

Напомним, что выиграл гонку преследования Эдуард Латыпов. Дистанцию в 12,5 км спортсмен преодолел за 31 минуту 46,6 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах.



Серебряную награду завоевал Матвей Елисеев, отставший от победителя более чем на 13 секунд.



Стоит отметить, что первые восемь биатлонистов прошли дистанцию с двумя промахами.

Ранее сообщалось, что серебряный призер чемпионата России по биатлону Наталья Ушкина со следующего сезона будет представлять Румынию.