Лыжник Большунов рассказал о планах на олимпийский сезон

Чемпион мира 2021 года по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал в интервью «СЭ» о планах на олимпийский сезон.

По его словам, в данный момент в приоритете находится задача отдохнуть и набраться сил.

«До Пекина осталось всего десять месяцев, за это время надо успеть отдохнуть. А там уже и Олимпийские игры! А чего, форма неплохая. Место, куда поедем, пока не выбрали, как получится.



Одно могу сказать — особого отношения к олимпийскому сезону у меня нет. Это обычный сезон, где есть главный старт, на котором нужно показать результат. Не более того», — сказал Большунов.

Напомним, что в активе 24-летнего лыжника пока нет золотой медали Игр.

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