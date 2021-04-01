Экс-глава РФС призвал игроков молодежной сборной России задуматься

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал разгромное поражение от сборной Дании в матче третьего тура молодежного чемпионата Европы 2021 года. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, никто из нынешнего состава данной сборной не в состоянии усилить главную команду страны.

«Наши футболисты так и проходят подающими надежду. Посмотрите на нашу игру: каждая вторая передача идет черт знает куда, в небытие.

Вывод тут один: нашим футболистам нужно задуматься, чего они хотят в футболе? И после этого нужно ментально работать над собой, готовиться к жесткости. Мы играли как мягкие игрушки, это никуда не годится» — сказал Колосков.

На групповом этапе турнира подопечные Михаила Галактионова провели три поединка — в первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями по поводу вылета национальной команды с молодежного чемпионата Европы.