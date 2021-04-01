Чорлука не планирует продолжать карьеру в РПЛ

Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука не планирует продолжать карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.

«В России для меня только клуб один — «Локомотив» Москва», — написал Чорлука и прикрепил свою фотографию в футболке «железнодорожников».

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с командой он стал чемпионом России (2017/18), трехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок России (2019). 31 марта игрок сообщил, что покинет команду после завершения сезона.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Чорлука принял участие в 17 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

После 23 туров чемпионата России «Локомотив», набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что агент Степан Левин рассказал о планах Ведрана Чорлуки после ухода из команды.