Глава СБР Майгуров усомнился в переходе Ушкиной в сборную Румынии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров усомнился в возможном переходе Натальи Ушкиной в сборную Румынии. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, Международный союз биатлонистов (IBU) может не одобрить данный трансфер.

«Учитывая текущие правила, осуществить переход из одной страны в другую будет очень непросто. Я пока не уверен, что IBU согласует ее переход. Если раньше было достаточно получить паспорт другой страны, то сейчас необходимо обосновать желание переезда.

Мы не могли бы наложить запрет на решение Ушкиной, даже если бы хотели. Она уже более двух лет не выступала за Россию на международных соревнованиях, поэтому никаких юридических оснований для наложения вето у нас нет», — сказал Майгуров.

Также функционер призвал спортсменку крепко подумать, прежде чем принимать окончательное решение о переходе.

Ранее сообщалось, что Наталья Ушкина выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону.