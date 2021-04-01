Азербайджан обратится в ФИФА из-за флага Нагорного Карабаха

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за флага Нагорного Карабаха на матче Армения — Румыния в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

«АФФА направит обращение в ФИФА в связи с демонстрацией так называемого флага сепаратистского режима на стадионе во время матча третьего тура квалификационного турнира ЧМ-2022», — говорится в заявлении.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя несколько попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым по поводу Нагорного Карабаха.