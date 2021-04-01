Семак: победа в РПЛ важнее, чем выход в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о значимости игры в Лиге чемпионов и победы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, выход в весеннюю стадию самого престижного клубного европейского турнира менее важен, чем выигрыш чемпионата России.

«Выход из группы — да, это здорово, ну а дальше что? РПЛ гораздо важнее, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы — это хорошо. Но это не титул. Ну вышли, и что? А дальше вылетели. И толку?

Тут важно само качество игры, к нему нужно стремиться», — сказал Семак.

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона сине-бело-голубые набрали одно очко из 18 возможных.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов подписал контракт с «Аталантой».