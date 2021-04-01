Лыжник Большунов: от шоу с Губерниевым отказался бы

Чемпион мира 2021 года по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о подготовке к предстоящей свадьбе.

По его словам, если бы не коронавирусные ограничения, то церемонию бракосочетания смогли бы посетить норвежские лыжники.

«Если бы Клэбо пригласил меня и Аню на свадьбу к нему, то я бы поехал. Почему нет? От шоу с Губерниевым отказался бы, он любит хайп», — сказал Большунов в интервью Sport24.

Также спортсмен заявил, что в честь победы на мировом первенстве в Оберстдорфе назовет в честь немецкого города одну из коров.

Напомним, что пса 24-летнего россиянина зовут Фалун, в честь места, где была одержана первая победа на Кубке мира.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо прояснил ситуацию с тем, что он не приедет на свадьбу российского спортсмена Александра Большунова с Анной Жеребятьевой.