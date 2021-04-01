Трусова пообещала директору «Самбо-70» вернуться в группу Тутберидзе

Ренат Лайшев, директор школы «Самбо-70», рассказал о том, что фигуристка Александра Трусова пообещала ему вернуться в группу Этери Тутберидзе, передает «Чемпионат.com».

«Трусова пообещала мне, что скоро придет обратно в школу. Правильно сделает. Она встанет на свое место и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься», — сказал Лайшев.

Также Лайшев отметил, что отец Трусовой является мастером спорта по самбо, которого он очень хорошо знает.

Напомним, Трусова занималась в группе Тутберидзе, но в 2020 году она перешла в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее Трусова обратилась к болельщикам после возвращения домой с чемпионата мира в Стокгольме.