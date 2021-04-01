Депутат Лебедев жестко высказался о переходе биатлонистки Ушкиной в сборную Румынии

Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев жестко высказался о переходе биатлонистки Натальи Ушкиной в сборную Румынии, передает «Спорт-Экспресс».

Лебедев отметил, что ряд чиновников создали ситуацию, благодаря которой наша страна не в состоянии выступать под собственным флагом и гимном.

«Неудивительно, что хороших спортсменов, подающих надежду, переманивают выступать под флагом и паспортом других стран. Конечно, это потеря для российской сборной», — добавил он.

Напомним, 1 апреля Ушкина стала чемпионкой России в гонке преследования. Серебряную награду завоевала Лариса Куклина из Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее отставание от победительницы составило более восьми секунд. Бронзовая медаль досталась Ульяне Кайшевой из Удмуртской республики, проигравшей Ушкиной более 46 секунд.

Ранее Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону.