Губерниев рассказал о своей любви к хайпу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова лыжника Александра Большунова о том, что он не пришел бы на шоу с ним, передает «Чемпионат.com».

Свой отказ спортсмен мотивировал тем, что журналист любит хайп.

«Я люблю хайп. Так же, как и скандалы, которые устраивает Александр Большунов. Например, бросает свои палки в Мяки. Я люблю сравнивать лыжи с «Домом-2». Но, как сказал Егор Сорин, они не «Дом-2», — заявил Губерниев.

Также Губерниев отметил, что лыжники дерутся на финише, уезжают на съемки Comedy Club, обсуждают его, но хайп любит он. Журналист посоветовал спортсменам раскрутить лыжи без его фамилии.

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Ранее биатлониста Семена Сучилова лишили бронзовой медали в гонке преследования на чемпионате России.