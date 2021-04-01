Юсупов: в текущем сезоне РПЛ «Динамо» Черчесова заняло бы первое место

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов ответил на вопрос о том, при каком тренере было самое сильное московское «Динамо», передает Sport24.

«Самое сильное «Динамо» было при Сергее Силкине? Нет. «Динамо» при Станиславе Черчесове было сильнее. Если бы то «Динамо» играло в нынешнем чемпионате — 100% заняло бы первое место», — сказал Юсупов.

Юсупов отметил, что в той команде играли Матье Вальбуэна, Игорь Денисов, Кевин Кураньи, Александр Кокорин, Юрий Жирков, Александер Бюттнер.

Напомним, полузащитник выступал за бело-голубых с 2019 по 2015 год, а также во второй половине сезона-2019/20. Черчесов возглавлял московский клуб с 2014 по 2015 год. Под его руководством динамовцы заняли четвертое место в чемпионате России, а в Лиге Европы дошли до 1/8 финала, где уступили итальянскому «Наполи».

С 2016 года Черчесов тренирует национальную сборную России, с которой он дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

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