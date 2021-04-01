Тарасова отреагировала на возможное возвращение Трусовой к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на возможное возвращение Александры Трусовой к наставнику Этери Тутберидзе, передает «СЭ».

Напомним, директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что спортсменка обещала ему вернуться к специалисту.

«Возвращение Трусовой к Тутберидзе? Конечно, это будет правильно, она ее педагог. Мы же прошлое не обсуждали», — сказала Тарасова.

Трусова занималась в группе Тутберидзе, но в 2020 году она перешла в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее сообщалось о том, что Александра Трусова пообещала директору «Самбо-70» Ренату Лайшеву вернуться в группу Этери Тутберидзе.