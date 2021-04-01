Экс-жена Кержакова: у Александра была неоднозначная переписка с супругой Аршавина

Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста сборной России Александра Кержакова, рассказала о том, как нашла в телефоне экс-супруга неоднозначную переписку с женой Андрея Аршавина Алисой.

Милана рассказала, что залезла в телефон Кержакова.

«Там была переписка Саши с бывшей женой Андрея Аршавина — Алисой. Переписка неоднозначного характера. Алиса тогда была с Аршавиным», — сказала Милана на YouTube-канале Super.

Также Тюльпанова отметила, что Кержаков переписывался на похожие темы с общими знакомыми, которых она знала, а нашла она сообщения по конкретным словам, вбивая их в поиск. Милана рассказала, что эта история произошла в 2016 году, когда форвард выступал за швейцарский «Цюрих».

На данный момент Кержаков является лучшим бомбардиром сборной России по футболу, забив 30 мячей. Он играл за петербургский «Зенит», испанскую «Севилью» и московское «Динамо». Трижды нападающий становился чемпионом России в составе сине-бело-голубых, а в сезоне 2006/2007 с «Севильей» стал обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Кержаков оценил перспективы форварда национальной команды Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром российской сборной.