Юсупов: в «Зените» играл благодаря лимиту на легионеров

Футболист «Сочи» Артур Юсупов рассказал о том, что в петербургском «Зените» он выходил на поле благодаря лимиту на легионеров, передает Sport24.

«При Боаше это было близко к правде — я действительно играл во многом из-за лимита. Иначе там нереально было пробиться. Когда в команде Хави Гарсия, Витсель и Данни, невозможно играть без лимита», — сказал Юсупов.

Также Юсупов отметил, что когда лимит был «7+4», русским трудно было играть, особенно молодым.

«Нужен какой-то баланс. Но отменять его нельзя», — добавил он.

Юсупов выступал за сине-бело-голубых с 2015 по 2018 год. В составе сине-бело-голубых он дважды выигрывал бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ), в 2016 году он стал обладателем Кубка России.

За «Сочи» хавбек играет с 2020 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, забив шесть мячей.

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