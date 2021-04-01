Никита Симонян передал все свои награды музею «Спартака»

Легенда московского «Спартака» Никита Симонян передал все свою награды музею красно-белых, передает сайт московского клуба.

«Никите Павловичу Симоняну мы говорим огромное спасибо и желаем долгих лет жизни. Теперь любой желающий может увидеть эти и другие награды великого отечественного футболиста и тренера», — говорится в сообщении.

Симонян отметил, что ему не нужны медали у себя в квартире, а болельщики, которые придут в музей и увидят награды, будут его вспоминать.

«Жизнь — она ведь не вечная. Осенью мне исполнится 95 лет. Но «Спартак» был, есть и останется в моем сердце до конца моей жизни», — добавил он.

В качестве футболиста «Спартака» Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР, а также дважды выигрывал этот турнир как тренер красно-белых. В 1956 году форвард стал чемпионом Олимпийский игр, которые проходили в Мельбурне.

Ранее сообщалось о том, что бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев хочет, чтобы нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско остался в клубе после окончания нынешнего сезона.