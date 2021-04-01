Экс-тренер «Амкара» назвал самого полезного игрока для сборной России

Экс-тренер пермского «Амкара» Миодраг Божович назвал самого полезного игрока для сборной России, передает «Чемпионат.com».

«В последние три-четыре года Дзюба — самый полезный футболист для «Зенита» и сборной России. Александру Соболеву очень полезно иметь перед глазами такой пример. У него достаточно времени впереди», — сказал специалист.

В марте подопечные Станислава Черчесова обыграли Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также уступили Словакии (1:2). Дзюба в этих матчах отметился тремя забитыми мячами.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел 21 матч, забив 13 мячей.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Мостовой высказался о матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Россией и Словакией.