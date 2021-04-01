В России готовы организовать боксерский поединок с участием Тима Цзю

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал о том, что организация готова организовать боксерский поединок с участием Тима Цзю, передает ТАСС.

«Мы готовы организовать бой Тима Цзю в России. Наши соотечественники следят за его успехами. Россия давно стала одной из столиц мирового бокса. Мероприятия в нашей стране всегда проходят на высшем уровне», — сказал Щекутьев.

Напомним, 31 марта прошел поединок между Цзю и Деннисом Хоганом. Бой прошел австралийском Ньюкасле в рамках бойцовского вечера Steel City Showdown. Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Цзю защитил пояс Всемирной боксерской организации (WBO) Global в первом среднем весе и стал претендентом на титул WBO, который принадлежит аргентинцу Брайану Кастаньо. Также австралиец является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Для 26-летнего сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю эта победа стала 18-й в 18 поединках (14 — нокаутом).

Ранее Тим Цзю обратился к россиянам после победы над ирландцем Деннисом Хоганом.