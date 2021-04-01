Емельяненко рассказал о бое с Джиганом

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко рассказал о бое с рэпером Джиганом, передает Sport24.

«Сейчас с ним готов побоксировать. Зовите его. Где он тут? В соседней раздевалке прячется? Он как сканворд — на ринг зайдет вертикально, уйдет горизонтально», — заявил Емельяненко.

Также Емельяненко отметил, что не он звал Джигана на бой, а музыкант захотел с ним подраться.

«Почему я согласился? Финансовый момент играет роль, и потому что он меня вызвал. Я не могу ему отказать. Пусть становится в очередь», — добавил спортсмен.

Емельяненко провел 37 боев, одержав 28 побед. Он уступил восемь раз, а один поединок закончился вничью. 24 июля 2020 года Емельяненко вышел в октагон против Магомеда Исмаилова и проиграл в третьем раунде.

Джиган является мастером спорта Украины по кикбоксингу.

Ранее Емельяненко заявил, что у Сергея Харитонова нет шансов в поединке с ним.