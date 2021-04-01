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Спортивные новости

Футболист «Тамбова» Герман отказался проходить полиграф в РФС

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Футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» Дмитрий Герман отказался проходить полиграф в Российском футбольном союзе (РФС), передает РИА «Новости».

Напомним, Германа и Александра Еркина подозревают в игре на ставках.

«Сегодня по вызову РФС в офис организации прибыл Дмитрий Герман. Он был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе он отказался», — сообщили в пресс-службе РФС.

«Тамбов» подал иск о банкротстве в начале февраля, сумма долгов клуба составила более 300 млн рублей. Члены РПЛ поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги.

Председатель областного спорткомитета Михаил Белоусов в письме заверил главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, что власти региона выделят 207 млн рублей на погашение долгов футбольного клуба. Это решение согласовано с губернатором области Александром Никитиным.

Ранее сообщалось о том, что РФС получил информацию о возможных ставках игроков «Тамбова» от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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