Тутберидзе прокомментировала информацию о возвращении Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала информацию о возвращении Александры Трусовой, передает РЕН ТВ.

Напомним, директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о том, что Трусова пообещала ему вернуться в группу Тутберидзе.

«Какой можно дать комментарий по поводу ее возвращения. Кто сказал по поводу возвращения? Он не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Нет, ничего я не подтверждаю», — сказала Тутберидзе.

Трусова занималась в группе Тутберидзе, но в 2020 году она перешла в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Напомним, в 2020 году под руководством Тутберидзе Трусова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходил в австрийском Граце.

Ранее Лайшев анонсировал возвращение Трусовой к тренеру Тутберидзе .