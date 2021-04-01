Драчев прокомментировал решение биатлонистки Ушкиной выступать за Румынию

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал решение Натальи Ушкиной выступать за Румынию, передает ТАСС.

«Сейчас она стала чемпионом страны, она может попасть в сборную на централизованную подготовку. Если есть желание и возможность работать в России, нужно оставлять спортсмена, который себя показывает», — сказал Драчев

Также Драчев отметил, что о ее потенциале знали, но есть определенные параметры, по которым спортсменка попадает в сборную.

Напомним, 1 апреля Ушкина стала чемпионкой России в гонке преследования. Серебряную награду завоевала Лариса Куклина из Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее отставание от победительницы составило более восьми секунд. Бронзовая медаль досталась Ульяне Кайшевой из Удмуртской республики, проигравшей Ушкиной более 46 секунд.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев жестко высказался о переходе биатлонистки Натальи Ушкиной в сборную Румынии.