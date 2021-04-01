Одноклубник Миранчука рассказал о любимом клубе в АПЛ

Футболист итальянской «Аталанты» Дуван Сапата рассказал о том, что он с детства болеет за лондонский «Арсенал», передает La Gazzetta dello Sport.

«Могу ли я в будущем оказаться в АПЛ? В футболе никогда не говори «никогда». Когда я был ребенком, всегда смотрел АПЛ. С самого детства был фанатом лондонского «Арсенала».

Колумбиец признался, что его любимым игроком был Тьерри Анри.

Свою футбольную карьеру Сапата начал в колумбийском клубе «Америка», с которым стал чемпионом страны. С 2011 по 2013 год он выступал за аргентинский «Эстудиантес». Затем форвард перебрался в Италию, где и выступает по сегодняшний день. Он защищал цвета «Наполи», «Удинезе» и «Сампдории». В составе неаполитанцев нападающий выиграл Кубок Италии.

В текущем сезоне Серии А Сапата провел 27 матчей, забив десять мячей.

«Арсенал» занимает в турнирной таблице АПЛ девятое место, набрав 42 очка.

Ранее норвежский футболист лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал о популярности АПЛ у себя в стране.