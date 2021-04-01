Олич подписал контракт с ЦСКА

Хорватский специалист Ивица Олич подписал контракт с московским ЦСКА, передает Sport24.

Отмечается, что соглашение рассчитано до июня 2022 года. Армейцы сыграют под руководством нового тренера против казанского «Рубина» 4 апреля.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне РПЛ красно-синие занимают пятое место, набрав 40 очков, отставая от петербургского «Зенита», который идет на первой строчке, на восемь очков.

Ранее Олич прокомментировал критику в свой адрес после назначения на пост тренера ЦСКА.