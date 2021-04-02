Чемпион UFC заявил о желании провести бои против Фьюри и Джошуа

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил о желании провести боксерский поединок.

Боец смешанного стиля (MMA) отметил, что планирует провести бой против действующего обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Энтони Джошуа.

«Бои Фьюри и Джошуа? Это в планах на будущее. Я бы хотел заняться боксом. Моей главной мечтой всегда было благородное искусство бокса. Я очень люблю MMA, но у меня еще есть кое-какие дела в боксе», — приводит слова Нганну ESPN.

Нганну завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе после победы над Стипе Миочичем на турнире UFC 260, который прошел 27 марта в Лас-Вегасе. В его активе 16 побед при трех поражениях.

Фьюри в своей карьере провел 31 бой, одержав 30 побед. Еще один поединок завершился вничью. В активе Джошуа 24 победы при одном поражении.

Ранее сообщалось, что лучший боец UFC отказывается от боя с Нганну за $10 млн.