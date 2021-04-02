Тренер «Нью-Джерси» объяснил решение выставить Гусева на драфт отказов

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
U21 ЧЕ / 2021
Дания U21Россия U21
3:0
закончен
ЧМ / 2022 - Европа
АрменияРумыния
3:2
закончен
ИспанияКосово
3:1
закончен
ГрецияГрузия
1:1
закончен
Северная ИрландияБолгария
0:0
закончен
ЛитваИталия
0:2
закончен
УкраинаКазахстан
1:1
закончен
Босния и ГерцеговинаФранция
0:1
закончен
ШотландияФарерские острова
4:0
закончен
МолдавияИзраиль
1:4
закончен
АвстрияДания
0:4
закончен
Сан-МариноАлбания
0:2
закончен
АнглияПольша
2:1
закончен
АндорраВенгрия
1:4
закончен
ЛихтенштейнИсландия
1:4
закончен
ГерманияСеверная Македония
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
6:1
закончен
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
1:3
закончен
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
9:3
закончен
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
2:4
закончен
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
перенесен
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
4:2
закончен
Евролига
Химки АСВЕЛ
87:85 (ОТ)
закончен
Валенсия Олимпиакос
79:88
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Детройт ПистонсПортленд Трэйл Блэйзерс
101:124
закончен
Индиана ПэйсерсМайами Хит
87:92
закончен
Бруклин НетсХьюстон Рокетс
120:108
закончен
Бостон СелтиксДаллас Маверикс
108:113
закончен
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
107:111
закончен
Оклахома-Сити ТандерТоронто Рэпторс
113:103
закончен
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
102:101
закончен
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
120:106
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
97:112
закончен
Финикс СанзЧикаго Буллз
121:116
закончен
Бокс/ММА /
Тим Цзю — Деннис Хоган
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
0:0
перерыв
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
1:0
перерыв
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
4:2
перерыв
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
1:0
перерыв
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
1:1
перерыв
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
0:1
перерыв
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
03:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
03:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
05:30
Евролига
Баскония Анадолу Эфес
101:111 (ОТ)
закончен
Панатинаикос Олимпия Милан
86:83 (ОТ)
закончен
Бавария Жальгирис
71:70
закончен
Црвена Звезда Маккаби Тель-Авив
76:64
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсФиладельфия Сиксерс
33:39
2 четверть
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
43:36
2 четверть
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
0:0
1 четверть
Майами ХитГолден Стэйт Уорриорз
03:00
Нью-Орлеан ПеликансОрландо Мэджик
03:00
Сан-Антонио СпёрсАтланта Хоукс
03:30
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
05:00
Олимп ФНЛ
Краснодар-2Чертаново
14:00
Украина / Премьер-лига
Днепр-1Львов
19:00
Испания / Примера
ЛевантеУэска
22:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
02:00
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
04:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
04:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
05:00
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
05:00
Евролига
Альба Валенсия
20:00
Зенит АСВЕЛ
20:00
ЦСКА Химки
20:00
Фенербахче Барселона
20:45
Реал Мадрид Олимпиакос
22:00
НБА / регулярный чемпионат
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
02:00
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
02:30
Нью-Йорк НиксДаллас Маверикс
02:30
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
03:00
Мемфис ГриззлизМиннесота Тимбервулвз
03:00
Юта ДжазЧикаго Буллз
04:00
Нью-Орлеан ПеликансАтланта Хоукс
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМилуоки Бакс
05:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
05:00
Финикс СанзОклахома-Сити Тандер
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Тренер «Нью-Джерси» объяснил решение выставить Гусева на драфт отказов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Главный тренер «Нью-Джерси Девилз» Линди Рафф объяснил решение выставить форварда Никиту Гусева на драфт отказов.

«У него выдался непростой год, он не очень подошел, так что он на драфте отказов. Если он его пройдет, то останется с нами», — приводит слова Раффа официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на русском языке.

Гусев был выбран на драфте 2012 года в седьмом раунде клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Спустя пять лет права на игрока были обменяны в «Вегас Голден Найтс» во время драфта расширения. Дебютировал россиянин в лиге в 2019 году в «Нью-Джерси Дэвилз». В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, в которых набрал пять (2+3) очков.

В Континентальной хоккейной лиге Гусев выступал за московский ЦСКА, хабаровский «Амур», ханты-мансийскую «Югру» и петербургский СКА. В составе последних он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года. Он стал лучшим бомбардиром турнира в Пхенчхане, набрав 12 (4+8) очков. Также он взял бронзовые медали чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

Ранее фанаты «Нью-Джерси» назвали российского хоккеиста мусором.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.