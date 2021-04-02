Тренер «Нью-Джерси» объяснил решение выставить Гусева на драфт отказов

Главный тренер «Нью-Джерси Девилз» Линди Рафф объяснил решение выставить форварда Никиту Гусева на драфт отказов.

«У него выдался непростой год, он не очень подошел, так что он на драфте отказов. Если он его пройдет, то останется с нами», — приводит слова Раффа официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на русском языке.

Гусев был выбран на драфте 2012 года в седьмом раунде клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Спустя пять лет права на игрока были обменяны в «Вегас Голден Найтс» во время драфта расширения. Дебютировал россиянин в лиге в 2019 году в «Нью-Джерси Дэвилз». В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, в которых набрал пять (2+3) очков.

В Континентальной хоккейной лиге Гусев выступал за московский ЦСКА, хабаровский «Амур», ханты-мансийскую «Югру» и петербургский СКА. В составе последних он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года. Он стал лучшим бомбардиром турнира в Пхенчхане, набрав 12 (4+8) очков. Также он взял бронзовые медали чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

Ранее фанаты «Нью-Джерси» назвали российского хоккеиста мусором.