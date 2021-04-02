Экс-футболист сборной Колумбии получил 11 лет тюрьмы за наркоторговлю

Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара приговорен к более чем 11 годам тюрьмы в США за наркоторговлю, сообщает AP со ссылкой на прокуратуру США.

Приговор экс-футболисту был вынесен 31 марта федеральным судом техасского города Шерман. В январе 2020 года колумбиец был экстрадирован в США в связи с обвинениями в провозе на территорию страны более 5 кг кокаина. В ноябре он признал себя виновным.

По мнению суда, Виафара входил в состав криминальной сети, которая в период с 2008 по 2018 год занималась доставкой наркотиков в центрально-американские страны. После этого запрещенные вещества попадали на территорию Штатов.

Виафала выступал за сборную Колумбии с 2003 по 2010 год. Он принял участие в 43 матчах, в которых забил один мяч. В Европе хавбек два сезона выступал за «Саутгемптон», один — в «Реал Сосьедаде» из Сан-Себастьяна. Футболист завершил карьеру в 2015 году.

Ранее сообщалось, что экс-игрок миланского «Интера» и сборной Колумбии избил отца и пытался оказать сопротивление полиции.