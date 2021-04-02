Валуев назвал Тима Цзю будущим чемпионом мира

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением об австралийском боксере Тиме Цзю.

«Тим Цзю — будущий чемпион мира. Он будет очень хорошим боксером. Если смотреть по динамике его развития, у Тима очень большие задатки», — цитирует Валуева «Чемпионат.com».

31 марта Цзю провел поединок против ирландца Денниса Хогана. Бой, состоявшийся на арене Newcastle Entertainment Centre в австралийском Ньюкасле в рамках бойцовского вечера Steel City Showdown, завершился победой австралийца техническим нокаутом в пятом раунде.

Цзю защитил пояс Всемирной боксерской организации (WBO) Global в первом среднем весе и стал претендентом на титул WBO, который принадлежит аргентинцу Брайану Кастаньо. Также австралиец является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Для 26-летнего сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю эта победа стала 18-й в 18 поединках (14 — нокаутом).

Ранее сообщалось, что в России готовы организовать боксерский поединок с участием Тима Цзю.