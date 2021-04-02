20 сейвов Худобина и передача Гурьянова помогли «Далласу» переиграть «Нэшвилл»

«Даллас Старз» нанес поражение «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нэшвилле на «Бриджстоун арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Эса Линделль, Джейсон Робертсон, Джейми Бенн и Миро Хейсканен. У хозяев шайбу забросил Колтон Сиссонс.

Голкипер гостей Антон Худобин отразил 21 бросок из 22. Его одноклубник Денис Гурьянов отметился результативной передачей.

После 34 матчей регулярного чемпионата «Даллас» с 34 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. Клуб прервал трехматчевую серию поражений. «Нэшвилл» (39) располагается на пятой строчке. «Хищники» завершили серию из шести побед.

4 апреля «Даллас» на выезде встретится с «Каролиной Харикейнз», а «Нэшвилл» днем ранее примет «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Бостон Брюинз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл, США) — «Даллас Старз» (Даллас, США) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)