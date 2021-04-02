Хоккеист «Вашингтона» объяснил столкновение с российским вратарем

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал о причинах столкновения с голкипером команды Ильей Самсоновым на 30-й секунде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

В начале встречи российский голкипер пытался выбросить шайбу из-за ворот и столкнулся с одноклубником. Игрок смог самостоятельно покинуть лед и после обследования вернуться в игру.

«Просто небольшое недопонимание, касающееся игры с шайбой. Полагаю, Самсонов думал, что просто выбросит ее. Я же думал, что он собирался ее оставить. Очевидно, чувствую себя ужасно», — приводит слова Оши журналистка газеты The Washington Post Саманта Пелл в Twitter.

Голкипер был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2015 года. В лиге он дебютировал 4 октября 2019 года.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин принял участие в 12 матчах и одержал восемь побед. В среднем за игру он отражает 89% бросков при коэффициенте надежности 2,69. Также в его активе один шат-аут.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в сверхрезультативном матче.