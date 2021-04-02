Андрей Рублев высказался о победе в четвертьфинале турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о победе над американцем Себастьяном Кордой в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

Вторая ракетка России одержал победу со счетом 7:5, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

Теннисист заявил, что во втором сете мог играть проще.

«Может быть, в следующем матче я проиграю второй сет и проиграю третий. Я имею в виду, что сегодня мне удалось выиграть, и я счастлив», — приводит слова россиянина официальный сайт ATP.

Также Рублев отметил высокий уровень игры соперника. По мнению теннисиста, Корда является талантливым теннисистом.

«У него большие шансы, он чувствует себя уверенно. У него отличная подача. Он умен и играет агрессивно, пытается вырваться вперед и делать удары. Вот почему он победил так много великих игроков», — добавил спортсмен.

В полуфинале турнира Рублев встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, который обыграл грека Стафаноса Циципаса.

Теннисный турнир в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.