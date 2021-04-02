Форвард «Миннесоты» Капризов набрал 30-е очко в дебютном сезоне в НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 30-е очко в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отличился в первом периоде матча регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс». Результативными передачами отметились Джордан Гринвей и Юнас Бродин. В третьей 20-минутке нападающий ассистировал Джареду Сперджену.

Капризов принимает участие в 35-м матче сезона-2020/21. В его активе 13 заброшенных шайб и 17 передач при показателе полезности «+9».

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее сообщалось, что шайба Капризова признана лучшим голом недели в НХЛ. В матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотс» (4:0) россиянин прокатился за воротами и резким броском отправил шайбу в левый нижний угол.