Президент СБР рассказал о том, как будут отбираться спортсмены на КМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о том, как будут отбираться спортсмены на новый розыгрыш Кубка мира, передает News.Ru.

Майгуров отметил, что Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, которые попали в топ-25 прошлого розыгрыша Кубка мира, входят в красную группу. Они начнут сезон в КМ.

«Остальные критерии будут обсуждаться к осеннему тренерскому совету. Думаю, что для себя мы решим уже весной, как будем готовиться к Олимпиаде. В этом ключе мы и будем формировать команду», — сказал Майгуров.

В сезоне-2020/2021 Россия выиграла пять медалей в эстафетах. Золотыми стали смешанная эстафета в Оберхофе и женская в Антхольце, мужчины выиграли серебро и две бронзы.

Из семи наград, завоеванных российскими спортсменами в Кубке мира – 2020/2021, только две личные.

Хуже было только в сезоне-2017/2018, когда у России было пять индивидуальных медалей.

Для сравнения, сборная Норвегии выиграла 83 медали (38 золотых, 25 серебряных и 20 бронзовых). У Франции – 34 медали (12-10-12), Швеции — 31 (8-12-11).

Ранее Майгуров усомнился в переходе Ушкиной в сборную Румынии.