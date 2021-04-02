Биатлонистка Богалий высказалась о переходе Ушкиной в сборную Румынии

Биатлонистка Анна Богалий высказалась о переходе Натальи Ушкиной в сборную Румынии, передает «Спорт День за Днем».

«Меня удивляет, что мы не видим потенциал наших спортсменов, не исследуем его, мало пользуемся базами данных. Откуда такое безалаберное отношение? Не хочется, чтобы и в дальнейшем так было», — сказала Богалий.

Напомним, 1 апреля Ушкина стала чемпионкой России в гонке преследования. Серебряную награду завоевала Лариса Куклина из Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее отставание от победительницы составило более восьми секунд. Бронзовая медаль досталась Ульяне Кайшевой из Удмуртской республики, проигравшей Ушкиной более 46 секунд. Чемпионат России по биатлону завершится 4 апреля эстафетными гонками у мужчин и женщин. 3 апреля пройдут масс-старты.

Ранее Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев жестко высказался о переходе биатлонистки Натальи Ушкиной в сборную Румынии.