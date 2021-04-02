Кавазашвили разочарован выступлением молодежки на ЧЕ

Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от выступления молодежной сборной на чемпионате Европы по футболу, передает «Плеймейкер».

На групповом этапе турнира подопечные Михаила Галактионова провели три поединка — в первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

«Мы увидели разницу между нашим футболом и европейским. Что же у нас за чемпионат, если его ведущие футболисты неконкурентоспособны даже на уровне своих сверстников?» — сказал Кавазашвили.

Также Кавазашвили отметил, если в двадцать лет игрок молодежной сборной не умеет распоряжаться мячом на скорости, обработать, ударить или подставить голову, то его надо убрать с поля, но других футболистов в России нет.

Ранее наставник молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов сделал заявление после вылета команды с Евро-2021.