Экс-игрок «Ювентуса» заявил, что никто не может критиковать Роналду

Экс-игрок туринского «Ювентуса» Фелипе Мело заявил, что никто не может критиковать форварда «старой синьоры» Криштиану Роналду, передает Tuttomercatoweb.

«Как можно критиковать Роналду? Он и Месси — лучшие футболисты, которых я видел в своей жизни. Криштиану — легенда. Не только для «Ювентуса», но и для футбола в целом», — сказал Мело.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 24 матчах за «Ювентус» в чемпионате Италии. В его активе 23 мяча и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года. Сообщалось, что туринский клуб готов расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты.

После 27 матчей Серии А «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков. Туринский клуб отстает от лидирующего миланского «Интера» на десять баллов. Также клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

Также Роналду выступал за лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В 2016 году он стал чемпионом Европы.

Ранее Роналду выкинул капитанскую повязку в конце матча с Сербией.