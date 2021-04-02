Тренер Добрин оценил выступление Туктамышевой на ЧМ по фигурному катанию

Тренер Сергей Добрин оценил выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в Стокгольме, передает «Матч ТВ».

«Очередная медаль чемпионата мира спустя шесть лет. Неудивительно, что Лиза расплакалась в кисс-энд-край. Она хоть и упала разок на флипе, но чисто сделала два тройных акселя в произвольной. Ей хватило этого, чтобы занять второе место», — сказал Добрин.

Напомним, Туктамышева выиграла серебряную медаль. Первое место заняла Анна Щербакова. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Яна Рудковская, жена тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что фигуристка Александра Трусова возвратится к тренеру Этери Тутберидзе.