Широков жестко высказался о провале сборной России на молодежном Евро

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру молодежной сборной России на чемпионате Европы, передает «РБ Спорт».

На групповом этапе турнира подопечные Михаила Галактионова провели три поединка — в первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

«Французов надо было обыгрывать и выходить из группы. И пели бы дифирамбы. А так наши обосрались, вот и все. Это говорит об уровне и игроков, и об уровне тренерского штаба», — сказал Широков.

Также Широков отметил, что Дания играла в футбол, а Россия — непонятно во что.

Ранее наставник молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов сделал заявление после вылета команды с Евро-2021.