Фигуристка Леонова прокомментировала перепалку между Рудковской и Лайшевым

Серебряная призерка чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова прокомментировала перепалку между директором школы «Самбо-70» Ренатом Лайшевым и супругой тренера Евгения Плющенко, передает ТНВ.

Напомним, Лайшев заявил, что академия Плющенко украла у Этери Тутберидзе Александру Трусову.

«Ну что тут можно сказать? Это опять какой-то бред. Мне нечего сказать, пускай сами разбираются. Конечно, слова Лайшева неприемлемы по отношению к женщине. Но у всех свои тараканы, поэтому не знаю», — сказала Леонова.

Стоит отметить, что 1 апреля Лайшев заявил о том, что он достиг договоренности о возвращении Трусовой в группу Тутберидзе. Рудковская и Плющенко эту новость опровергли. Интересно, что Тутберидзе также не подтвердила информацию.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала информацию о возвращении Александры Трусовой.